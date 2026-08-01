Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νέο 112 για εκκένωση προς Μέγαρα – Ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις

Εκτός ελέγχου παραμένει η φωτιά, που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία και έφτασε στο Πόρτο Γερμενό.

Η πρόσφατη ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει ότι η φωτιά κατευθύνεται προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο Μύτικα και Ψάθα. Λίγο πριν τις 18:00 ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις.

Συνεχόμενα μηνύματα από το 112

Οι κάτοικοι που βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές τις περιοχές εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

Αντίστοιχο μήνυμα είχαν λάβει νωρίτερα οι κάτοικοι σε Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Μάχη σε τρία μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ένα μέτωπο κινείται προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα όπου εκεί βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προσπαθήσουν να την ανακόψουν, το δεύτερο στην Αγία Παρασκευή όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατευθυνθεί προς Άγιο Νεκτάριο με χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προκειμένου να περιορίσουν την πορεία του μετώπου και να το ανακόψουν, κι ένα τρίτο κατευθύνεται από Μύτικα προς Ψάθα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Σημειώνεται ότι όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Με πληροφορίες από Ertnews