Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Δύσκολες ώρες για Βένιζα, Μέγαρα και Βίλια - Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες

Την κατάφυτη πλευρά του Κιθαιρώνα κατακαίει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη συνέχεια στη δυτική Αττική, και πιο συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Οι μάχες της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της νύκτας για να περιοριστεί η φωτιά στη δυτική Αττική ήταν τεράστιες, ωστόσο οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δεν ευνόησαν το έργο της οριοθέτησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν καθώς η φωτιά απλωνόταν «με ταχύτητα φλογοβόλου» σε ένα πολύτιμο κομμάτι της δυτικής Αττικής, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και μηχανήματα του στρατού και της περιφέρειας προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις φλόγες που ενισχύονταν μαζί με τους ανέμους.

Με κατεύθυνση την Αγία Τριάδα μόλις 3 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα καθώς ο άνεμος σπρώχνει τη φωτιά προς τα ανατολικά.

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εγκατέλειψαν τη Βένιζα και μετακινήθηκαν προς Μέγαρα

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα, μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 21:00 του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα για να κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια στον οικισμό.

Μάλιστα, ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε επτά λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλει στη Βένιζα.

Κρίσιμες ώρες και για το Κρύο Πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καταπίνουν ένα από τα πιο πυκνά δάση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κρίνουν ως θετικό νέο ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό.

Σκληρή μάχη δίνουν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες μεταξύ αυτών δασοκομμάντος από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, ενώ επιχείρησαν πριν βραδιάσει και ενάντια στους ανέμους, 39 εναέρια μέσα. Το τελευταίο 24ωρο το πύρινο μέτωπο απλώνεται σε έκταση ως και 100 χιλιομέτρων από το Καλαμάκι Βοιωτίας ως το Πόρτο Γερμενό της Αττικής, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα.

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, στις 12:47 στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Παράλληλα, η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ