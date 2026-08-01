Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα - Διασώσεις με πλωτά μέσα, μηνύματα από 112

Ανεξέλεγκτη και σε δύο μέτωπα παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία αρχικά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη δυτική Αττική.

Πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο πως, μέχρι στιγμής, έχουν καεί τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, με την περιβαλλοντική καταστροφή να είναι -εξίσου- μεγάλη.

Όσον αφορά στα πύρινα μέτωπα, το ένα βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, ενώ το άλλο εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μύτικα και την Ψάθα, όπου αργά το βράδυ της Παρασκευής ήχησε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Μετά τις 04:00 το πρωί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενορχηστρώθηκε επιχείρηση διάσωσης κατοίκων -με πλωτά μέσα- με τη συμβολή ενός σκάφους του Λιμενικού Σώματος και ενός ιδιωτικού σκάφους, τα οποία απομακρύνουν τους εναπομείναντες κατοίκους.

Σε ό,τι αφορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αναμένεται μέσα στην ημέρα να τριπλασιαστούν, ενώ με το πρώτο φως του ηλίου ξεκίνησαν και οι εναέριες επιχειρήσεις για την οριοθέτηση του μετώπου σε Πόρτο Γερμενό και Μύτικα αντίστοιχα.

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Συνεχή μηνύματα από το 112

Μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και στον Μύτικα Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μύτικας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Ψάθα και Αλεποχώρι», αναφέρουν.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Ψάθα Αττικής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

«Καίγεται παρθένο δάσος που δεν είχε καεί ποτέ ξανά και ο οικισμός είναι σε κλοιό. Είμαστε εγκλωβισμένοι, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι ενώ ο πολύ δυνατός άνεμος σπρώχνει τη φωτιά να κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Δυτικά δεν υπάρχει δρόμος, βόρεια μαίνεται η πύρινη λαίλαπα και πλέον προστίθεται το μέτωπο του Μύτικα. Ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα είχαν συγκρατήσει τη φωτιά, ωστόσο σε μισή ώρα, όλα άλλαξαν και πλέον δεν μπορούμε ούτε να φτάσουμε στη θάλασσα ούτε να είμαστε στο δρόμο», μετέδωσε λίγο πριν από τις 4 το πρωί η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σπυριδούλα Κακλατζή.

«Ο μόνος δρόμος διαφυγής έχει παραδοθεί στις φλόγες, βρέχει στάχτη, από πάνω μας είναι η φωτιά και από κάτω η θάλασσα, ενώ η πίεση στους κρουνούς εξαντλείται καθώς δεν μπορούν να φτάσουν υδροφόρες και όσο νερό απομένει το κρατούν για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών», περιγράφει η δημοσιογράφος.

«Δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20 -30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. H μεγαλύτερη απογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν», ανέφερε κατάκοπος εθελοντής πυροσβέστης στην κάμερα του ΕΡΤnews, αναφέροντας ότι συνάδελφοί του είναι περικυκλωμένοι σε στενούς δρόμους. Το τεράστιο μέτωπο επιδεινώνεται, δήλωνε στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Ελένη Μπουγά, στις 4 τα ξημερώματα χειριστής των drone με θερμική κάμερα που στέλνει απευθείας εικόνα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμερνό ης περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς παραλία #Πόρτου_Γερμενού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Πού υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες το Σάββατο, καθώς ακραίος κίνδυνος φωτιάς αναμένεται σήμερα στην Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής και

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου),

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων),

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.