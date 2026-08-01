Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Αναμένεται δύσκολο βράδυ», λένε από την πυροσβεστική

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό παραμένει εκτός ελέγχου.

Η φωτιά κινείται προς Βίλια, Μύτικα, Ψάθα και Βενίζα, ενώ νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές προς τα Μέγαρα.

Το βράδυ του Σαββάτου η πυροσβεστική ενημέρωσε ότι το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βενίζα Μεγάρων, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις, με 500 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα και κάτοικοι.

Αρτοποιός: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει σε ένα βαθμό, αλλά όπως υποστήριξε, η βραδιά θα ειναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά.

«Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά», σημείωσε.

«Αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των επιχειρήσεων επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες», πρόσθεσε.

«Όλο το 48ωρο είχαμε ακραίες συνθήκες ανέμων που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των Αρχών όλη τη νύχτα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Ertnews

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