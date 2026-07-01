Φωτιά στο Ωραιόκαστρο με δύο νεκρούς: «Άφησα πίσω το παιδί μου και τον σύντροφό μου» είπε η μητέρα που σώθηκε

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά στο Ωραιόκαστρο φέρεται να κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί, με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο

Το σπίτι βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή, περιμετρικά της Λητής, και οι φλόγες την κύκλωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το σπίτι είναι απομονωμένο, και υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση, πάντως, δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό, που ανήκει στον δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι σε απόσταση 30-40 λεπτών.

Το σημείο παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα απόλυτης καταστροφής, με το κτίσμα να έχει καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. «Άφησα πίσω το παιδί μου και τον σύντροφό μου» φέρεται να τους είπε.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ και δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Αναμένεται πλέον η ταυτοποίηση.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εξετάζεται γιατί δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως το σπίτι

Σημειώνεται πως στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης.

Η πρώτη εκτίμηση της Πυροσβεστικής ήταν ότι η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, θα περιοριζόταν γρήγορα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν μέσα σε λίγη ώρα την πορεία της πυρκαγιάς, η οποία πέρασε σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή.

Οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές του οικισμού, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Στο μεταξύ, παραμένει άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρά τις προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Σημειώνεται, πάντως, ότι χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβένι, κοντά στη Λητή Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου στις προσπάθειες συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ