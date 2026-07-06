Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά από τρεις ημέρες - Σύσκεψη για τις ζημιές

Οριοθετημένη θεωρείται, πλέον, η φωτιά στο Ωραιόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ώρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ σχετικά με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, οι εστίες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων εύφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το σημείο, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Πάρα ταύτα, οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό των σωρών υλικών, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών» στο εργοστάσιο

Οι ίδιες πληροφορίες σχετικά με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο κάνουν λόγο ότι στο εργοστάσιο υπήρχαν «τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο», γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών.

Όπως σημειώνει, επίσης, η ΕΡΤ, πλέον η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις, ώστε να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. «Πρέπει να θάψουν τη φωτιά, να μην έχει οξυγόνο για να μπορέσει να βρει τρόπο να αναζωπυρώνεται συνεχώς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το πυκνό τοξικό νέφος εξακολουθεί να εκλύεται από την καύση των υλικών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Πώς ξεκίκνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν το Σάββατο ενώ το ίδιο βράδυ οι φλόγες στο Ωραιόκαστρο έφτασαν μέχρι τις αυλές κατοικιών στον οικισμό της Φιλοθέης. Προηγήθηκε μήνυμα του 112 και στη συνέχεια οργανώθηκε η εκκένωση της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «τιτάνια μάχη» για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς, δεν κάηκε καμία κατοικία ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μερικές ζημιές σε δύο σπίτια, κυρίως σε περιφράξεις και εξωτερικούς χώρους.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές.

Για τα αίτια της φωτιάς, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από όχημα 76χρονου σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα ή άλλο μηχανικό αίτιο. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

Πάντως, για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ