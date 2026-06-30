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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός - Στην ίδια περιοχή βρέθηκε νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΟΡΟΣ Facebook Twitter
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Και δεύτερη σορό εντόπισαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Ωραιόκαστρο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, η σορός που εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε σπίτι, στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή, δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης, στα όρια με τον οικισμό Λητή, πλησίον της ίδιας οικίας.

Στην ίδια περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
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