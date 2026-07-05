Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Έχει φουράνια και διοξίνες» - Ανησυχία για το τοξικό νέφος

Τοξικό νέφος «σκέπασε» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.

Εικόνες από την πόλη αποτυπώνουν το νέφος που εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων.

Μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, η εικόνα από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο είναι βελτιωμένη, ωστόσο, συνεχίζει να καίει σε δύο εργοστάσια.

Ανησυχία για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, τόνισε με δηλώσεις του στο ΕΡΤnews ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και όσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλλαν προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά, σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», ανέφερε και εξέφρασε ανησυχία για νέφος που έχει απλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με φουράνια και διοξίνες», είπε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών για να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες.

Φωτ.: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Φωτ.: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

