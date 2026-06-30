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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αναφορές για αγνοούμενο ανήλικο - Φέρεται να είναι το παιδί του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να πρόκειται για το παιδί του 60χρονου και της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκαύματα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία από τη φωτιά στο Δερβένι / Eurokinissi
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Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. 

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι στην περιοχή αγνοείται ένα παιδί ηλικίας περίπου 12 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του Mega αναφέρει, ότι η 40χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα φέρεται να είναι η σύζυγος του 60χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, είχε μαζί της ένα ανήλικο παιδί. Φέρεται να πρόκειται για το ανήλικο που αγνοείται.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega,  ωστόσο, μεταδόθηκε ότι το ανήλικο παιδί φέρεται να εντοπίστηκε, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε εκείνη την ώρα ρεπόρτερ του σταθμού από εθελοντές.

Η φωτιά καίει Δερβένι και πολύ κοντά τον οικισμό, ενώ η Πυροσβεστική επιχειρεί με ισχυρή παρουσία.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σορός στην καμένη έκταση και ότι τραυματίστηκε μία γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει την φωτιά. Σημειώνεται, ότι η κατάσταση της υγείας της 40χρονης εγκαυματία είναι σταθερή. 

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Δεν ισχύει η πληροφορία ότι βρέθηκε το παιδί»

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ανέφερε λίγο αργότερα, ότι «πρόκειται για τον γιο της 40χρονης που νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν κλήθηκε η αστυνομία και προσέγγισε το σπίτι που αντιμετώπιζε τρομερό κίνδυνο, η γυναίκα είπε ότι άφησε το παιδί της στον σύντροφό της ο οποίος βρέθηκε λίγο μετά απανθρακωμένος. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση για αυτό, σε όλη την περιοχή. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, πολλά πεζοπόρα τμήματα "χτενίζουν" τον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί».

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η πληροφορία που δόθηκε σε εθελοντές, ότι το παιδί εντοπίστηκε «δυστυχώς αυτή η πληροφορία δεν ισχύει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το παιδί θεωρείται αγνοούμενο». 

Τέλος, αναφέρεται ότι υπάρχουν αναζωπυρώσεις και οι φλόγες παραμένουν κοντά σε σπίτια, στη Λητή. Για την κατάσβεση επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με 3 ομάδες «δασοκομάντος», 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα των ΟΤΑ, από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Με πληροφορίες από Mega, ΕΡΤnews, ΣΚΑΪ

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