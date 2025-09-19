Φωτιά στο Μενίδι: Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δεύτερη επιχείρηση

Μαίνεται η φωτιά στο Μενίδι, η οποία καίει στον υπαίθριο χώρο εργοστασίου ξυλείας στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, έχει εξαπλωθεί σε διπλανή επιχείρηση.

Βίντεο από τη φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας:

Μάλιστα, πριν λίγη ώρα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.