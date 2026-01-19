Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο - Ζημιές και σε διπλανά κτίρια

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εργοστάσιο στο Μενίδι.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι και γρήγορα πήγε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Οι φωτογραφίες που έρχονται από το σημείο της φωτιάς, μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστησαν ζημιές και παρακείμενα κτίρια.

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Φωτ. από τη φωτιά στο Μενίδι / EUROKINISSI

Σημειώνεται πως για λόγους ασφαλείας, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των καπνών.

Τέλος, αυτή την ώρα στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.