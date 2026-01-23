Φωτιά στο Μενίδι: Η απάντηση του εργοστασίου για τις ζημιές 

Διευκρινίσεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της στο Μενίδι δίνει η ΕΤ PLAST A.B.E.E., απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ολοσχερή καταστροφή του εργοστασίου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου 2026 σε βοηθητικό χώρο των εγκαταστάσεών της και όχι στο σύνολο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό αποδίδεται σε εμπρησμό, ενώ ένας από τους φερόμενους δράστες έχει συλληφθεί και ομολόγησε την πράξη του. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως τονίζεται, χάρη στην άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας και στις ενέργειες του προσωπικού, η φωτιά περιορίστηκε και δεν επεκτάθηκε στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Η εταιρεία σημειώνει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε μεταξύ των εργαζομένων ούτε σε τρίτους.

Η ΕΤ PLAST αναφέρει επίσης ότι, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο, οι παραγωγικές, εμπορικές και διανεμητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, χωρίς ουσιώδη διατάραξη της λειτουργίας της. Όπως επισημαίνει, δεν τίθεται ζήτημα αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.

Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και στην υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης για περαιτέρω διευκρινίσεις.