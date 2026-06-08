Φωτιά στο Λουτράκι: Συνελήφθη 70χρονος - Σε ύφεση η πυρκαγιά

Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μήνυμα του 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στο Λουτράκι

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους. Παράλληλα, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρήχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας και επιχειρούν 106 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 1η, 6η και 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Με… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Συνελήφθη 70χρονος

Στο σημείο μετέβη με εντολή Αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς και προέβη στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.