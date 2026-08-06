Φωτιά στο Λασίθι: Καίει στο Καρύδι Σητείας - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Καρύδι Σητείας, στο Λασίθι, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για τη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.

Φωτιά στο Λασίθι: Εκδόθηκε μήνυμα του 112

Λίγη ώρα αφότου εκδηλώθηκε η φωτιά, στις 6, εστάλη και μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, η οποία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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