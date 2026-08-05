Φωτιά στο Κορωπί: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Παράλληλα στις 14:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ