Φωτιά στο Κορωπί: Ένας νεκρός όταν ΙΧ έπεσε σε κατάστημα

Ένας νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική σε φωτιά στο Κορωπί, όπου ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να πέσει σε κατάστημα.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε φωτιά, ενώ εκτιμάται πως νεκρός είναι ο οδηγός του ΙΧ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε κατάστημα με ανταλλακτικά.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το ΙΧ αλλά και το κατάστημα, στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Έντεκα πυροσβέστες με 4 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο.