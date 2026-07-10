Φωτιά στο Κιλκίς: Συνελήφθη 42χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια

Συνελήφθη από τις Αρχές, 42χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκίς.

Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη διερεύνηση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση του Δήμου Κιλκίς.

Φωτιά στο Κιλκίς: Κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι, η φωτιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 42χρονο, ο οποίος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής έκτασης.

Ακόμη σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 173 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (92,49%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,51%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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