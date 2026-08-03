Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων: Σώθηκαν άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες

Ζοφερές είναι οι εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς στο Κανδήλι Μεγάρων, με την κάμερα να καταγράφει άλογα τα οποία έτρεχαν να σωθούν από τις φλόγες.

Την ώρα που οι φλόγες επεκτείνονταν προς την Αγία Σκέπη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη, για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς στην περιοχή, η κάμερα κατέγραψε άλογα να τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Στο βίντεο από το πύρινο μέτωπο διακρίνονται τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, να τρέχουν τρομαγμένα, ενώ στο βάθος ακούγονται εκρήξεις από την περιοχή.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, και τα τρία άλογα κατάφεραν να σωθούν.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ