Φωτιά στο Καλαπόδι: Συνελήφθη 43χρονος - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, η συγκεκριμένη αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και γρήγορα επεκτάθηκε σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή, κοντά σε οικισμούς.

Εστάλησαν μηνύματα 112 ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις με 155 πυροσβέστες στο σημείο.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ