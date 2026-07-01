H φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας παρά τη βελτιωμένη εικόνα της -σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής- συνεχίζει να καίει με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στην περιοχή επιχειρούν 155 πυροσβέστες, με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυάριθμες ομάδες εθελοντών και 41 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις νερού, έως το τελευταίο φως της ημέρας, 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ρόλο συντονισμού. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα το χωριό Ελάτεια και «έχουν καταστραφεί πάρα πολλά στρέμματα και έχουν καταστραφεί κομμάτια από κτηνοτροφικές μονάδες».

Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και γρήγορα επεκτάθηκε σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή, κοντά σε οικισμούς.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, εστάλησαν μια σειρά μηνυμάτων 112 προς τους κατοίκους. Στις 14:57 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα για τους οικισμούς Σφάκα και Ζέλι. Λίγο μετά τις 15:30, νέο μήνυμα κάλεσε τους κατοίκους της Σφάκας να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια, ενώ στις 16:43 ακολούθησε τρίτο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Κατάλυμα, επίσης προς την Ελάτεια.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Star