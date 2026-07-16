Φωτιά στο Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προέβησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μελιδοχώρι του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο ο 35χρονος πραγματοποιούσε εργασίες με τη χρήση τροχού, σε εξωτερικό χώρο.

Το αποτέλεσμα ήταν οι σπινθήρες να προκαλέσουν την πρώτη καταστροφική φλόγα που έκαψε πολλά στρέμματα χορτολιβαδικής και καλλιεργήσιμης έκτασης, κατέστρεψε δύο δημοτικές γεωτρήσεις και στοίχισε σε ζωικό κεφάλαιο.

Φωτιά στο Ηράκλειο: Ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Ο 35χρονος άνδρας αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Ηρακλείου. Επιπλέον τού καταλογίστηκε μεγάλο διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 9.350 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού με τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς να είναι στο 4.

Οι απαγορεύσεις ισχύουν για οποιαδήποτε δραστηριότητα παράγει σπινθήρα ή φλόγα και γίνεται σε εξωτερικό χώρο αλλά και για μετακινήσεις και διελεύσεις από δασικές περιοχές σε όλο το νησί, με την εξαίρεση να ισχύει για όσους διαμένουν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ