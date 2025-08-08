Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: Εστάλη 112 - Απεγκλωβίστηκε εγκαυματίας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου και στην περιοχή Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο σε δυσπρόσιτο σημείο.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε με μήνυμα 112 στην απομάκρυνση των κατοίκων από Χελιδόνι προς Αρχαία Ολυμπία, και από Γραμματικό, Λατζόι, Άγιο Γεώργιο Λατζοίου, Πουρνάρι, Ηράκλεια προς Πύργο.

Η φωτιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις στο Χελιδόνι και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνδράμουν οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε κατοικημένη ζώνη, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Φωτιά στο Χελιδόνι: «Υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο»

Σύμφωνα με το ilialive, η πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τους ανέμους στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες , τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ και εννέα εναέρια μέσα. Επιπλέον στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του ilialive, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και Πυροσβεστική.

Σε νεότερη ενημέρωση, το τοπικό μέσο ανέφερε, ότι εγκαυματίας απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.