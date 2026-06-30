Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Σορός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι.

Την ενημέρωση έκανε η Πυροσβεστική, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ενισχυμένες δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και εξακολουθεί να δυσκολεύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Δεύτερο μήνυμα από το 112

Λίγο μετά τη νεότερη κινητοποίηση των δυνάμεων, ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά το 112. Με το νέο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, όσοι βρίσκονται στην Κοινότητα της Λητής καλούνται να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν λάβει μήνυμα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, με το έργο τους να παραμένει δύσκολο λόγω των ανέμων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, δεν υπάρχουν αναφορές ότι κινδυνεύουν οικίες ή υποδομές. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από την Πυροσβεστική, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.