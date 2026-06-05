Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη μελισσοκόμος - Τι υποστήριξε στις αρχές

Φωτιά σε χώρο εκτροφής μελισσών εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτζι, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου, συνελήφθη ένας 45χρονος μελισσοκόμος, με την ΕΡΤNews να φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τον συλληφθέντα να προσπαθεί να περιορίσει την πυρκαγιά.

Ειδικότερα, στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤ, καταγράφεται ο 45χρονος μελισσοκόμος, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, να προσπαθεί να τη σβήσει με έναν κουβά νερό. Η φωτιά, όπως ειπώθηκε, ξέσπασε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, σε ξερά χόρτα, την ώρα που ιδιοκτήτης του μελισσιού, με ακόμη ένα άτομο, ράντιζαν με καπνιστήρι τις μελίσσες.

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Τι υποστηρίζει ο μελισσοκόμος:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος παραδόθηκε στις αρχές, τού επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 3.500 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον εισαγγελέα.

«Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες. Προσπάθησα να τη σβήσω με ακόμη ένα άτομο, το οποίο δεν γνωρίζω» είπε μεταξύ άλλων ο συλληφθείς για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου.

Την ίδια ώρα, ο Χαράλαμπος Μπονάτσος, δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού, πρόσθεσε σχετικά: «Το σημείο όπου βρίσκονται οι κυψέλες, είναι ένα μικρό ξέφωτο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής όγκος νερού για να μπορέσει να προβεί σε μία κατάσβεση. Ο μελισσοκόμος δεν πληρούσε τις συγκεκριμένες προδιαγραφές».