Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, σήμερα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του δήμου Κύμης, Αλιβερίου Ευβοίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που συνδράμουν στην κατάσβεση, να ενισχύονται.

Σε νεότερο ενημερωτικό της, η Πυροσβεστική σημειώνει πως οι δυνάμεις της Υπηρεσίας ενισχύθηκαν τόσο από ξηρά όσο και από αέρα, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά στο Αλιβέρι.

Πλέον, στο σημείο βρίσκονται 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 24 οχήματα, 6 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην #Έύβοια και επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 24 οχήματα, 6 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Φωτιά στο Αλιβέρι: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της αρχικής κινητοποίησης για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αλιβέρι, ενεργοποιήθηκε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αντίστοιχα, σε νεότερη ενημέρωσή του, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζητά από τους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να εκκενώσουν προς Αλιβέρι και -εξίσου- να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους.

Μαρτυρίες για τη φωτιά στο Αλιβέρι

Κάτοικοι όπου μαίνεται η φωτιά στο Αλιβέρι, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν έκκληση για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς «είναι περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Μιλώντας στο evima.gr, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε περικυκλωμένοι. Η φωτιά είναι γύρω από τα σπίτια μας.»

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατεύσουν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.