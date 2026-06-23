Φωτιά στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του εργοστασίου ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες

Φωτιά καίει σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τμήμα της οροφής κατέρρευσε, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονταν πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η φωτιά έχει δημιουργήσει πυκνά νέφη μαύρου καπνού, τα οποία σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή και δημιούργησαν αποπνικτικές συνθήκες. Σε ορισμένα σημεία η ορατότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, ακόμη και σε μικρή απόσταση από το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις φυλάσσονταν κυρίως πλαστικά προϊόντα και κεριά, υλικά που κατά την καύση τους παράγουν μεγάλες ποσότητες καπνού. Ανάμεσα στα εμπορεύματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά ήταν παιδικά παιχνίδια, κουβαδάκια και νεροπίστολα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από μικρό τμήμα της αποθήκης. Στο κτίριο λειτουργούσαν επίσης γραφεία, όπου τη στιγμή του περιστατικού βρίσκονταν περισσότεροι από 15 εργαζόμενοι. Όλοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ή τραυματισμοί.

Φωτιά στο Αιγάλεω: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εξαιτίας της φωτιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

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