Ελλάδα

Φωτιά στις Αχαρνές - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά στις Αχαρνές

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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