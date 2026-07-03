Φωτιά στις Αχαρνές - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά στις Αχαρνές

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.