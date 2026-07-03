Φωτιά στις Αχαρνές - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ελλάδα / ΕΦΕΤ: «Έπεσε» η ιστοσελίδα του μετά από επίθεση χάκερς

«Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του

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