Φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Διπλό μήνυμα από το 112, επιχειρούν επτά εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 72 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές, εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο, στις 16:58, προειδοποιούσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 17:12, ακολούθησε νέα ειδοποίηση, με την οποία όσοι βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Σχολείο Πυλαίας καλούνταν να απομακρυνθούν προς την Πυλαία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.



