Φωτιά στην Ψάθα: Οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια - Μήνυμα του 112

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Ψάθα, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια, σύμφωνα με την ΕΡΤnews.

Η εικόνα είναι πολύ άσχημη, με την πυρκαγιά να έχει μπει στο χωριό, με βάση τις ίδιες πληροφορίες.

Μαίνεται η φωτιά στην Ψάθα

Όπως έγινε γνωστό, νέο μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εστίες είναι πάρα πολλές. Κάτοικος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «καίγονται τα πάντα».

«Από τη Βοιωτία έχει φτάσει η φωτιά», δήλωσε κάτοικος.

Αρκετοί φέρεται να ήταν εκείνοι που είχαν επιστρέψει πριν η φωτιά δείξει εκ νέου επιδείνωση.

Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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