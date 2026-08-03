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Φωτιά στην Ψάθα: Οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια - Μήνυμα του 112

Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΨΑΘΑ ΣΠΙΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Ψάθα, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια, σύμφωνα με την ΕΡΤnews.

Η εικόνα είναι πολύ άσχημη, με την πυρκαγιά να έχει μπει στο χωριό, με βάση τις ίδιες πληροφορίες.

Μαίνεται η φωτιά στην Ψάθα

Όπως έγινε γνωστό, νέο μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εστίες είναι πάρα πολλές. Κάτοικος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «καίγονται τα πάντα».

«Από τη Βοιωτία έχει φτάσει η φωτιά», δήλωσε κάτοικος.

Αρκετοί φέρεται να ήταν εκείνοι που είχαν επιστρέψει πριν η φωτιά δείξει εκ νέου επιδείνωση.

Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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