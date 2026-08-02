Φωτιά στην Ψάθα: Καθηλώνονται όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell

Όλα τα ελικόπτερα τύπου bell που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα έχουν καθηλωθεί.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε καθώς έπρεπε να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο μετά τη σύγκρουση των δυο ελικοπτέρων ίδιου τύπου νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από αέρος επιχειρούν στην περιοχή:

8 Erickson

2 Canadair

2 Chinook

Σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος: «Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, ΕΡΤ