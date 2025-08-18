Φωτιά στην Πάτρα: Στον ανακριτή ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τη φωτιά στα Συχαινά.

Γύρω στις 10:30 το πρωί ο κατηγορούμενος έφτασε στα δικαστήρια συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Από την πλευρά της υπεράσπισης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε πόρισμα του κλιμακίου εμπρησμών που έκανε αυτοψία στον χώρο.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά πιθανότατα δεν προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αλλά από φυσικό φαινόμενο, συγκεκριμένα λόγω επέκτασης της ήδη υπάρχουσας πυρκαγιάς.

Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή κράτησης και για τον οδηγό της μηχανής που συνόδευε τον 25χρονο στην περιοχή Γηροκομείο.

Ο νεαρός είχε αρχικά κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, όμως πριν προλάβει να δώσει κατάθεση, αστυνομικοί τον παρέλαβαν από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας και τον μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Φωτιά στα Συχαινά: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που είχαν συλληφθεί για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, εχθές Κυριακή (17/8).

Δεν έχει γίνει γνωστό τι υποστήριξαν, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύλληψή τους ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει εμπλοκή στην πρόκληση της φωτιάς, ενώ ο 19χρονος έχει ομολογήσει.

«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», ανέφερε ο 27χρονος, ενώ ο 19χρονος φέρεται να δήλωσε ότι μαζί με φίλους «πίναμε μπύρες κι είπαμε να βάλουμε φωτιά»· σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά με ένα αναπτήρα.