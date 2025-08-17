Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για εμπρησμό στα Συχαινά

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που είχαν συλληφθεί για εμπρησμό στα Συχαινά, στη μεγάλη φωτιά της Πάτρας, μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη λίγο μετά τις 11 σήμερα Κυριακή, το πρωί και, μετά από πολύωρη διαδικασία, εκδόθηκε το ένταλμα προσωρινής κράτησης.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι υποστήριξαν στο γραφείο του ανακριτή, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύλληψή τους ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει εμπλοκή στην πρόκληση της φωτιάς, ενώ ο 19χρονος είχε ομολογήσει. «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», ανέφερε ο 27χρονος, ενώ ο 19χρονος φέρεται να δήλωσε ότι μαζί με φίλους «πίναμε μπύρες κι είπαμε να βάλουμε φωτιά»· σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά με ένα αναπτήρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ