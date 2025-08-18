Φωτιά στην Πάτρα: Ο 25χρονος απολογείται ξανά την Τρίτη με τον νέο συλληφθέντα

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τη φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε και δεύτερη σύλληψη για τη συγκεκριμένη φωτιά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 21χρονο, φίλο του 25χρονου, ο οποίος είχε προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κρίθηκε ύποπτος φυγής από την ανακρίτρια και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, με την κατηγορία του εμπρησμού κατά συναυτουργία. Μάλιστα, φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία μεταφέρθηκε στο σημείο ο 25χρονος, ενώ υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς.

Για τους λόγους αυτούς, ζητήθηκε και δόθηκε νέα προθεσμία για να απολογηθούν και οι δύο την Τρίτη, στις 8:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται πως για τη φωτιά στα Συχαινά, έχουν ήδη προφυλακιστεί από την Κυριακή δύο ακόμη κατηγορούμενοι.