Φωτιά στην Πάτρα: Ατύχημα με ελικόπτερο της Πυροσβεστικής - Έριξε νερό σε διερχόμενα οχήματα

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στην Αχαΐα, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει την πόλη της Πάτρας.

Βίντεο από τις προσπάθειες πυρόσβεσης των δυνάμεων της Πυροσβεστικής κατέγραψε παρ' ολίγον σοβαρό ατύχημα με ελικόπτερο που έκανε ρίψη νερού.

Όπως φαίνεται, το αεροσκάφος έριξε το νερό πάνω από δρόμο της πόλης, τη στιγμή μάλιστα που διέρχονταν οχήματα. Μάλιστα, η πίεση του νερού ξερίζωσε μεγάλο κλαδί δέντρου με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Το βίντεο με το ατύχημα:

Φωτιά στην Αχαΐα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Δύο μηνύματα 112 εκδόθηκαν σήμερα στην Αχαΐα, το τελευταίο για την περιοχή Μπάλα, καλώντας τους κατοίκους να κινηθούν προς την Πάτρα.

Στη Βούντενη, οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν κοντά σε σπίτια, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να περιορίσει την εξάπλωση.

Ένα μέτωπο έχει φτάσει έξω από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκα, προκαλώντας ανησυχία λόγω των καυσίμων στις εγκαταστάσεις. Στα Συχαινά, η φωτιά καίει μέσα στον αστικό ιστό του Κοτρωνίου, με σπίτια σε μικρή απόσταση.