Φωτιά στην Πάρο: Συνελήφθησαν δήμαρχος, αντιδήμαρχος και άλλα δύο άτομα

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου.

Με εντολή της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου, ύστερα από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, σε απόσταση περίπου 200 έως 300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου, όπως διαπιστώθηκε, δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αυτανάφλεξη απορριμμάτων ή από εστία καύσης που υπήρχε στο εσωτερικό της μάζας τους. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τη σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο parianostypos.gr.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον ΧΥΤΑ, στην περιοχή Καμπί της Πάρου, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.