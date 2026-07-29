Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και ενίσχυση των δυνάμεων από ξηρά και αέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο στην Πάρο.

Το πυροσβεστικό σώμα έδωσε μάχη με τις φλόγες καθ'όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά το πρωί της Τετάρτης.

Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Φωτιά στην Πάρο: Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις επτά εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενισχύθηκαν οι δυναμεις στην πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 #πυρστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ,εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φθάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Γιουρτζίδης: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, Χαράλαμπος Γιουρτζίδης μίλησε στο Ertnews για την εικόνα της πυρκαγιάς. Όπως δήλωσε από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν δύο αεροσκάφη Canadair και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ότι η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Όπως είπε, η χαμηλή βλάστηση συνεχίζει να καίγεται και τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις.

Ο αντιδήμαρχος, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες σε σπίτια, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες.

Ο κ. Γιουρτζίδης επισήμανε ακόμη ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις πυροσβεστικών δυνάμεων που έχει δει στο νησί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, ertnews

