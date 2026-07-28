Φωτιά στην Πάρο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Η νέα ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να ενισχύονται διαρκώς από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η οποία, υπενθυμίζεται, ότι ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 24 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά στην Πάρο: Ισχυρές οι εναέριες δυνάμεις

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η εναέρια δύναμη, καθώς για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενισχύσεις των επίγειων δυνάμεων. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από τη Νάξο.

Από τον Πειραιά αναχωρούν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση δύο προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Στις 14:42 ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλυκή, ενώ στις 15:28 ακολούθησε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ