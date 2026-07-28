Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται με 12 εναέρια οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Μηνύματα του 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε στην ΕΡΤ παρουσιάζοντας τα νέα δεδομένα σχετικά με τη φωτιά, που μαίνεται στην Πάρο.

Ενδεικτικά, ανέφερε πως ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 εναέρια μέσα (9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα), ενώ αναμένονται να καταφτάσουν στο νησί -και- επίγειες δυνάμεις από την Αθήνα.

Φωτιά στην Πάρο: Ήχησε το 112

Ο Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η φωτιά στην Πάρο έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική, ενώ στην περιοχή επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο σημείο αναμένεται και ένα συντονιστικό όργανο της Πυροσβεστικής, ενώ από τον Πειραιά έχουν εκκινήσει 5 πυροσβεστικά οχήματα. «Η φωτιά έχει φορά από τον βορρά προς το νότο» ξεκαθάρισε ο Γιάννης Αρτοποιός.

«Το ενεργό μέτωπο βρίσκεται νοτίως της περιοχής Καμπί και κινείται προς την περιοχή Καμάρι» πρόσθεσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Πάρο.

Στην εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι Αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί.

Συγκεκριμένα μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 πήραν οι κάτοικοι των οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, προς Αλυκή.

Η φωτιά καίει στον ΧΥΤΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα οποία εννιά είναι αεροσκάφη και τρία είναι ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένο ή δασικό τμήμα, με τον δήμαρχο Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά να τονίζει πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν κάνουν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.