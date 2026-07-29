Φωτιά στην Πάρο: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά στην Πάρο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς καθώς οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού. Όπως ανέφερε, χθες επιχείρησαν συνολικά 15 εναέρια μέσα, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης επιχειρούν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

Στο νησί βρίσκονται 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντών.

«Να μείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου»

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι η καλύτερη εικόνα που υπάρχει στο πεδίο, οφείλεται στην ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

«Αυτή τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι να παραμείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Φωτιά στην Πάρο: Ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις

O κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς.

«Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το δύσκολο ανάγλυφο με τις χαράδρες και τα διάσελα, όπου μπορεί να παραμείνουν μικρές εστίες που με την ενίσχυση των ανέμων να εξελιχθούν σε αναζωπυρώσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός, ενώ όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πάρος: Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Ο κ. Αρτοποιός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπενθυμίζοντας ότι αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4.

Κάλεσε τους πολίτες να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις ή καύσεις, ενώ απηύθυνε ειδική σύσταση και προς τους μελισσοκόμους και όσους δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

Με πληροφορίες από Ertnews