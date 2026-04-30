Φωτιά στην Πάρνηθα: Νέα ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Νέα ενημέρωση για τη φωτιά στην Πάρνηθα εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, σε δασική περιοχή στη θέση Μαυροβούνι, στην Πάρνηθα, οριοθετήθηκε.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη, καθώς στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και ένα drone. Συμμετείχαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Στη νεότερη ενημέρωση αναφέρεται ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, όπου είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

