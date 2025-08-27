Φωτιά στην Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό κοντά στον παράδρομο της Αττικής Οδού

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν οι Αρχές σήμερα, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Παιανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 62χρονος κατηγορείται για εμπρησμό κοντά στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Παιανία.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο άνδρας κινούνταν με ποδήλατο και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει το σακίδιο πλάτης του.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση.