Φωτιά στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο εγκαυματίας μετά από έκρηξη πατινιού

Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» νοσηλεύεται ο 40χρονος πολυεγκαυματίας, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη πατινιού έξω από ξενοδοχείο στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο του ξενοδοχείου στην Ομόνοια, με τους καπνούς να επεκτείνονται στους ορόφους του κτιρίου, όπου διέμεναν δεκάδες ένοικοι, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξερράγη ενώ το φόρτιζε ένοικος στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

Φωτιά στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο εγκαυματίας - Η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εκκένωσαν τους ενοίκους και το προσωπικό του ξενοδοχείου στην Ομόνοια από την πίσω πλευρά και πιο συγκεκριμένα από το κλιμακοστάσιο, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν μέσα σε μισή ώρα την φωτιά στον χώρο του ισογείου.

Κινητοποιήθηκαν οκτώ υδροφόρα οχήματα, δύο ειδικά οχήματα, ένα κλιμακωτό φόρο και ένα βραχίονα φόρο και 25 πυροσβέστες, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, στις 12:45 το μεσημέρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ο 40χρονος πολυεγκαυματίας με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος διασωληνώθηκε ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης από τη μονάδα εγκαυμάτων.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 50χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα αλλά αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει την ώρα της φωτιάς χτύπησε μόνος του σε μία γλάστρα.

Επίσης, 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ