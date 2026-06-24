Φωτιά στην Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου» – Η ομολογία της 43χρονης που κατηγορείται για εμπρησμούς 

Η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει καταγραφεί να κινείται στην περιοχή κρατώντας χαρτοπετσέτες και ένα αναμμένο τσιγάρο με αναφορές για βίντεο με τη δράση της, που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν την κατηγορούμενη να βάζει δύο διαδοχικές εστίες φωτιάς σε σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να επιστρέφει στο σπίτι της.

Φωτιά στην Κερατέα: Η ομολογία της 43χρονης

Κατά την αρχική εξέτασή της, η 43χρονη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη σε διερχόμενα δίκυκλα. Όταν οι αστυνομικοί της παρουσίασαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει κατά την έρευνα, η ίδια φέρεται να άλλαξε στάση και ομολόγησε. Στην προσπάθειά να δικαιολογήσει τις πράξεις της.

«Όλα έγιναν όταν με νευρίασαν τα παιδιά μου. Όλη μέρα φωνάζουν, είχα θολώσει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.



Με πληροφορίες από Star