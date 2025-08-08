Φωτιά στην Κερατέα: «Έχει κατεύθυνση προς τον δήμο Σαρωνικού», λέει ο κοινοτάρχης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κερατέα έχοντας περάσει ήδη στα πρώτα σπίτια.

Ο κοινοτάρχης Κερατέας, Γιάννης Τόλιας, μίλησε στο Mega για την φωτιά που μαίνεται στην περιοχή, επισημαίνοντας, ότι το μέτωπο τώρα καίει στον δήμο Λαυρεωτικής με κατεύθυνση στον Δήμο Σαρωνικού.

«Η φωτιά είναι στον δήμο Λαυρεωτικής, η περιοχή είναι Αρί Κερατέας ανήκει στον δήμο Λαυρεωτικής με κατεύθυνση στον δήμο Σαρωνικού. Αν μας φύγει δηλαδή η φωτιά, θα πάει προς Παλαιά Φώκαια που είναι δήμος Σαρωνικού. Εγώ έχω έρθει με το λεωφορείο αν χρειαστεί εκκένωση. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα έχουμε μεγάλη αναζωπύρωση» δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές που προκαλεί η φωτιά στα σπίτια και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, απάντησε:

«Δεν έχω ακριβή αριθμό, εγώ βλέπω τώρα μια μάντρα αυτοκινήτων και κινδυνεύει και ένα σπίτι».

Τέλος, ο κοινοτάρχης Κερατέας, τόνισε για ακόμη μια φορά, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η κατεύθυνση της φωτιάς προς τον δήμο Σαρωνικού.

«Από το σημείο που βρίσκομαι η φωτιά φαίνεται να πηγαίνει προς τη Δροσιά και ελπίζουμε να μην ξεφύγει από τα όρια και κατευθυνθεί προς τον Δήμο Σαρωνικού, όπου βρίσκεται ο Άγιος Παντελεήμονας. Ναι είναι αρκετά δύσκολα για τα καναντέρ λόγω των ισχυρών ανέμων. Ό,τι γίνεται, είναι από τα ελικόπτερα».