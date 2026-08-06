Φωτιά στην Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος

Την προφυλάκιση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος μεταφέρεται στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Πάστρας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων.

Η φωτιά κινητοποίησε για πολλές ώρες ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατοίκους, οι οποίοι έδωσαν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου και την προστασία οικισμών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από inkefalonia.gr