Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο μέτωπο στα Φαρακλάτα - Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη φωτιά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε το σημείο με 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ ήχησε και το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.