Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέα ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Νέα ενημέρωση για τη φωτά στην Κεφαλονιά έδωσε το βράδυ της Τετάρτης η Πυροσεστικη Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα, σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιάς και για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com το σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά θεωρείται ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις συνεχείς προσπάθειες περιορισμού, οι φλόγες συνέχισαν να καίνε σε περιοχές όπου η πρόσβαση ήταν αδύνατη.

Μερικές ώρες μετά, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.