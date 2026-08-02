Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να ηχήσει επανειλημμένα το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Όσον αφορά στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, στο σημείο βρίσκονται -από το βράδυ του Σαββάτου- 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ» σημειώνει η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το 112 ενεργοποιήθηκε αρχικά λίγο πριν τη 01:30 το πρωί της Κυριακής για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής «Κρεμμύδι» να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.

Στη συνέχεια, ήχησε εκ νέου για τους κατοίκους των περιοχών «Μαρκόπουλο», «Κατελειό» να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρεμμύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαρκόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Αντίστοιχα, λίγο μετά τις 03:00 το πρωί, το 112 απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους του οικισμού «Κάτω Κατελειό» να κινηθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, και όλους όσοι κατοικούν σε Χιονάτα, Θηραμόνα και Μαυράτα να μεταβούν στο Αργοστόλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Ρατζακλί και #Σκάλα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026