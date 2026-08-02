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Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις

Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να ηχήσει επανειλημμένα το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Όσον αφορά στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, στο σημείο βρίσκονται -από το βράδυ του Σαββάτου- 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ» σημειώνει η Πυροσβεστική.

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το 112 ενεργοποιήθηκε αρχικά λίγο πριν τη 01:30 το πρωί της Κυριακής για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής «Κρεμμύδι» να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.

Στη συνέχεια, ήχησε εκ νέου για τους κατοίκους των περιοχών «Μαρκόπουλο», «Κατελειό» να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Αντίστοιχα, λίγο μετά τις 03:00 το πρωί, το 112 απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους του οικισμού «Κάτω Κατελειό» να κινηθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, και όλους όσοι κατοικούν σε Χιονάτα, Θηραμόνα και Μαυράτα να μεταβούν στο Αργοστόλι.

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