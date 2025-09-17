Φωτιά στην Κεφαλονιά: Επιμένει το μέτωπο - 112 και ενισχύσεις στο νησί από τη Κυλλήνη

Επιμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, με μήνυμα 112 να έχει σταλεί σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ενώ στο νησί φτάνουν παράλληλα, ενισχύσεις από την Κυλλήνη.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, περίπου στις 20:00, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ 18 πυροσβέστες από της 6η ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί από τη Κυλλήνη.

Επίσης, από αέρος συνδράμουν στο έργο το επίγειων δυνάμεων 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των χωριών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα που τους καλεί να μετακινηθούν προς Αργοστόλι.